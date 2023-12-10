Семак выделил ведущий футбольный город России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выделил главный футбольный город в стране.

– Какое у вас отношение женскому футболу и медиафутболу?

– Поздравляю тренера женского «Зенита» с завоеванием титула. Женская и мужская команды – чемпионы. Это доказывает, что Санкт‑Петербург – ведущий город в российском футболе.

Я приветствуют развитие медиафутбола, как популяризацию футбола среди подростков и молодого поколения, которое много времени проводит в соцсетях и медиапространстве. Он позволяет достучаться до тех ребят, которые не имеют возможности смотреть матчи РПЛ или заниматься футболом.

Рад, что у нас появилась медийная команда. Мой сын не пропускает ни одного ее матча. Медиафутбол дает возможность погружаться в жизнь команды уникальным образом.