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    Семак выделил ведущий футбольный город России

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выделил главный футбольный город в стране.

    – Какое у вас отношение женскому футболу и медиафутболу?

    – Поздравляю тренера женского «Зенита» с завоеванием титула. Женская и мужская команды – чемпионы. Это доказывает, что Санкт‑Петербург – ведущий город в российском футболе.

    Я приветствуют развитие медиафутбола, как популяризацию футбола среди подростков и молодого поколения, которое много времени проводит в соцсетях и медиапространстве. Он позволяет достучаться до тех ребят, которые не имеют возможности смотреть матчи РПЛ или заниматься футболом.

    Рад, что у нас появилась медийная команда. Мой сын не пропускает ни одного ее матча. Медиафутбол дает возможность погружаться в жизнь команды уникальным образом.

    • «Зенит» выиграл РПЛ 5 раз подряд.
    • Команда и сейчас лидирует в таблице.
    • Петербуржцы ушли в отпуск до января.

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    Источник: «Матч ТВ»

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