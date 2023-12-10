Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Челси», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Янг, Миколенко, Брантуэйт, Макнил, Харрисон, Дукуре, Гейе, Гарнер, Бето.

Главный тренер: Шон Дайч

«Челси»: Санчес, Дисаси, Силва, Джеймс, Колвилл, Стерлинг, Фернандес, Палмер, Галлахер, Кайседо, Джэксон.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Челси»