Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Челси», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 17:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Янг, Миколенко, Брантуэйт, Макнил, Харрисон, Дукуре, Гейе, Гарнер, Бето.
Главный тренер: Шон Дайч
«Челси»: Санчес, Дисаси, Силва, Джеймс, Колвилл, Стерлинг, Фернандес, Палмер, Галлахер, Кайседо, Джэксон.
Главный тренер: Маурисио Почеттино
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале Setanta Sports 1.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»