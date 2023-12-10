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    «Эвертон» – «Челси»: прогноз на матч 16 тура АПЛ, 10 декабря

    В воскресенье, 10 декабря, в 17:00 по московскому времени «Эвертон» примет на своем поле лондонский «Челси». Игра состоится в рамках 16-го тура англмйской Премьер-лиги.

    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает 17-е место, после 15 туров имеет в своем активе 10 очков. Команда одержала 6 побед, сыграла вничью 2 раза и потерпела 7 поражений. Забито 18 голов, пропущено 20. Мерсисайдцы находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу с командами из зоны вылета.

    «Челси»

    «Челси» располагается на 10-й строчке с 19 очками, набранными в 15 турах АПЛ. Команда одержала 5 побед, сыграла вничью 4 раза и потерпела 6 поражений. Забито 26 голов, пропущено 24. Лондонцы испытывают сложности в текущем сезоне, что находит свое отражение на турнирном положении команды.

    Личные встречи

    В последних пяти встречах между «Эвертоном» и «Челси» были зафиксированы следующие результаты:

    • 18.03.23 «Челси» – «Эвертон» 2:2;
    • 06.08.22 «Эвертон»«Челси» 0:1;
    • 01.05.22 «Эвертон» – «Челси» 1:0;
    • 16.12.21 «Челси» – «Эвертон» 1:1;
    • 08.03.21 «Челси» – «Эвертон» 2:0.

    Прогноз на матч «Эвертон» – «Челси»

    В предстоящей встрече сойдутся аутсайдер и середняк АПЛ, поэтому о сверхнадежной обороне команд в этом матче думать не приходится. Вероятно, мерсисайдцы и лондонцы порадуют фанатов россыпью голов. Наша ставка – ТБ 2.5 (1.75).

    Источник: Бомбардир

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