В воскресенье, 10 декабря, в 17:00 по московскому времени «Эвертон» примет на своем поле лондонский «Челси». Игра состоится в рамках 16-го тура англмйской Премьер-лиги.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает 17-е место, после 15 туров имеет в своем активе 10 очков. Команда одержала 6 побед, сыграла вничью 2 раза и потерпела 7 поражений. Забито 18 голов, пропущено 20. Мерсисайдцы находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу с командами из зоны вылета.

«Челси»

«Челси» располагается на 10-й строчке с 19 очками, набранными в 15 турах АПЛ. Команда одержала 5 побед, сыграла вничью 4 раза и потерпела 6 поражений. Забито 26 голов, пропущено 24. Лондонцы испытывают сложности в текущем сезоне, что находит свое отражение на турнирном положении команды.

Личные встречи

В последних пяти встречах между «Эвертоном» и «Челси» были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Эвертон» – «Челси»

В предстоящей встрече сойдутся аутсайдер и середняк АПЛ, поэтому о сверхнадежной обороне команд в этом матче думать не приходится. Вероятно, мерсисайдцы и лондонцы порадуют фанатов россыпью голов. Наша ставка – ТБ 2.5 (1.75).