Исправьте ошибку. Марцел Личка не тренирует ЦСКА.
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против ЦСКА, 18-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 19:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Баняц, Черников, Баши, Сперцян, Олусегун, Кокшаров.
Главный тренер: Владимир Ивич
ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Лукин, Гайич, Файзуллаев, Келлвен, Мендес, Обляков, Зделар, Чалов.
Главный тренер: Марцел Личка
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Лига ставок».