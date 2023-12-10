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    • «Краснодар» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2023

    «Краснодар» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против ЦСКА, 18-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 19:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Баняц, Черников, Баши, Сперцян, Олусегун, Кокшаров.

    Главный тренер: Владимир Ивич

    ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Лукин, Гайич, Файзуллаев, Келлвен, Мендес, Обляков, Зделар, Чалов.

    Главный тренер: Марцел Личка

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА

    ЦСКА-Крансодар смотреть онлайн 10 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +782

      Нуф-Нуф 2 часа назад

      Исправьте ошибку. Марцел Личка не тренирует ЦСКА.

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