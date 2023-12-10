Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против ЦСКА, 18-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Сафонов, Арутюнян, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Ахметов, Олусегун, Батчи, Сперцян, Мозес.

Главный тренер: Владимир Ивич

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Лукин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Фазуллаев, Чалов.

Главный тренер: Марцел Личка

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА