Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против ЦСКА, 18-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 19:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Баняц, Черников, Баши, Сперцян, Олусегун, Кокшаров.

Главный тренер: Владимир Ивич

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Лукин, Гайич, Файзуллаев, Келлвен, Мендес, Обляков, Зделар, Чалов.

Главный тренер: Марцел Личка

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА