Заместитель спикера Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал победу москвичей над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

«Наконец-то победа без корвалола. Но это победа не только без корвалола, но и без Гильермо Абаскаля. «Спартак» хорошо играл, удачное начало. Очень большое количество моментов, хорошие контратаки, комбинационная игра. Могли еще больше забить.

Что касается погодных условий, могу по своему опыту сказать, когда бегаешь, не холодно. А поле было в хорошем состоянии, поле позволяло играть в нормальный футбол в отличие от последних нескольких матчей», – сказал Жуков.

Абаскаль пропускал встречу из-за дисквалификации.

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

Команда нанесла реванш «Крыльям» за крупное поражение в 1-м круге.

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