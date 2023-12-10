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  • В Госдуме отреагировали на крупную победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

В Госдуме отреагировали на крупную победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

10 декабря 2023, 10:19
11

Заместитель спикера Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал победу москвичей над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

«Наконец-то победа без корвалола. Но это победа не только без корвалола, но и без Гильермо Абаскаля. «Спартак» хорошо играл, удачное начало. Очень большое количество моментов, хорошие контратаки, комбинационная игра. Могли еще больше забить.

Что касается погодных условий, могу по своему опыту сказать, когда бегаешь, не холодно. А поле было в хорошем состоянии, поле позволяло играть в нормальный футбол в отличие от последних нескольких матчей», – сказал Жуков.

  • Абаскаль пропускал встречу из-за дисквалификации.
  • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
  • Команда нанесла реванш «Крыльям» за крупное поражение в 1-м круге.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
Комментарии (11)
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SuperNils
1702194498
договорняк
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САДЫЧОК
1702197192
Пусть эта Госдума за яйцами следит!
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BAIv
1702198317
Депутатам важно примазаться к какой либо популярности, сами они уже давно неуважаемые.
Ответить
serglider
1702212682
При чем тут госдура? Жуков высказал свое субъективное мнение как частное лицо. С таким же успехом, если сотрудник пожарной бригады, выскажется по этому поводу, то это будет считаться позицией МЧС?
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Виторио
1702218359
Что касается погоды, то при чём тут футболисты, которым не холодно. Болельщикам, бл..ь, холодно. Умник хренов.
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Бобссон
1702225789
Им заняться больше нечем?
Ответить
иммануил
1702296512
Блин,во Спартак как всех задевает! Одни примазаться хотят к его славе, другие гноем плюются! Как мы пели в 70-е " нагружать всё больше нас, стали почему то, видно наш Спартак Москва, помешал кому то ..., и в конце- а Спартак впреред идет и гол забивает...половину забыл уже, в 79 пели!
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Константин-Шапкин-google
1702407586
Занимался бы своим делом
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