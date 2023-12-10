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    • В Госдуме отреагировали на крупную победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

    В Госдуме отреагировали на крупную победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

    Заместитель спикера Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал победу москвичей над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

    «Наконец-то победа без корвалола. Но это победа не только без корвалола, но и без Гильермо Абаскаля. «Спартак» хорошо играл, удачное начало. Очень большое количество моментов, хорошие контратаки, комбинационная игра. Могли еще больше забить.

    Что касается погодных условий, могу по своему опыту сказать, когда бегаешь, не холодно. А поле было в хорошем состоянии, поле позволяло играть в нормальный футбол в отличие от последних нескольких матчей», – сказал Жуков.

    • Абаскаль пропускал встречу из-за дисквалификации.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Команда нанесла реванш «Крыльям» за крупное поражение в 1-м круге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10526

      САДЫЧОК 5 минут назад

      Пусть эта Госдума за яйцами следит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3289

      Suvorov71 14 минут назад

      Что то одни вонючки комент. пишут, ну эти то, точно за Народную команду переживают, все отслеживают и оценивают, ведь о помойке и сказать то хорошего не скажешь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +757

      TIMOTHY 36 минут назад

      В думе!?? Жуков это дума!?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1328

      SuperNils 50 минут назад

      договорняк

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      WILDLING_HRUNDEL 54 минуты назад

      Был откровенный слив от Самары,это очевидно! Спартак всегда играет так как играл и вчера,Но когда ему противостоит клуб без слива спартак проигрывает

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