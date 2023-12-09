В субботу, 9 декабря, «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Борнмутом». Игра состоится в рамках 16-го тура чемпионата Англии и начнется в 18:00 по московскому времени.
«Манчестер Юнайтед»
После 15 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице с 27 очками. Команда выиграла 9 матчей, сыграла вничью в 0 матчах и потерпела 6 поражений. Забито 18 голов, пропущено 18 мячей. Отставание от лидирующих «Арсенала» и «Ливерпуля» составляет 9 очков.
«Борнмут»
После 15 туров «Борнмут» занимает 15-е место в турнирной таблице с 16 очками. Команда выиграла 4 матча, сыграла вничью в 4 матчах и потерпела 7 поражений. Забито 18 голов, пропущено 30 мячей. Разница мячей составляет -12.
Факты о личных встречах
В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:
- 20.05.2022 «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» 0:1;
- 03.01.2023 «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» 3:0;
- 04.07.2020 «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» 5:2;
- 02.11.2019 «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» 1:0;
- 30.12.2018 «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» 4:1.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»
Подопечные Эрика тен Хаага – фаворит матча. Предположим, что команда сможет подтвердить свой статус. Наш прогноз – победа «МЮ» (1.70).