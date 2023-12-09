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    • «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»: прогноз на матч 16 тура Примеры, 9 декабря

    «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»: прогноз на матч 16 тура Примеры, 9 декабря

    В субботу, 9 декабря, «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Борнмутом». Игра состоится в рамках 16-го тура чемпионата Англии и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Манчестер Юнайтед»

    После 15 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице с 27 очками. Команда выиграла 9 матчей, сыграла вничью в 0 матчах и потерпела 6 поражений. Забито 18 голов, пропущено 18 мячей. Отставание от лидирующих «Арсенала» и «Ливерпуля» составляет 9 очков.

    «Борнмут»

    После 15 туров «Борнмут» занимает 15-е место в турнирной таблице с 16 очками. Команда выиграла 4 матча, сыграла вничью в 4 матчах и потерпела 7 поражений. Забито 18 голов, пропущено 30 мячей. Разница мячей составляет -12.

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 20.05.2022 «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» 0:1;
    • 03.01.2023 «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» 3:0;
    • 04.07.2020 «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» 5:2;
    • 02.11.2019 «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» 1:0;
    • 30.12.2018 «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» 4:1.

    Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»

    Подопечные Эрика тен Хаага – фаворит матча. Предположим, что команда сможет подтвердить свой статус. Наш прогноз – победа «МЮ» (1.70).

    Источник: Бомбардир

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