В субботу, 9 декабря, «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Борнмутом». Игра состоится в рамках 16-го тура чемпионата Англии и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

После 15 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице с 27 очками. Команда выиграла 9 матчей, сыграла вничью в 0 матчах и потерпела 6 поражений. Забито 18 голов, пропущено 18 мячей. Отставание от лидирующих «Арсенала» и «Ливерпуля» составляет 9 очков.

«Борнмут»

После 15 туров «Борнмут» занимает 15-е место в турнирной таблице с 16 очками. Команда выиграла 4 матча, сыграла вничью в 4 матчах и потерпела 7 поражений. Забито 18 голов, пропущено 30 мячей. Разница мячей составляет -12.

Факты о личных встречах

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»

Подопечные Эрика тен Хаага – фаворит матча. Предположим, что команда сможет подтвердить свой статус. Наш прогноз – победа «МЮ» (1.70).