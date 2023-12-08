Чемпион России Попов ответил, за кого проголосует на президентских выборах в 2024 году

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» Алексей Попов поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы президента в марте 2024 года.

«Если буду в России, наверное, пойду на выборы. К выдвижению Путина отношусь положительно, не вижу на горизонте другого перспективного политика, который мог бы держать в управлении такую огромную страну. Это нормальный вариант для россиян.

Я нечасто хожу голосовать, но если пойду, наверное, отдам голос за Путина», – сказал Попов.