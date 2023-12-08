Реакция Украины на допуск россиян до Олимпиады-2024

Минспорт Украины отреагировал на решение МОК допустить россиян до Олимпиады-2024.

«Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК. Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны», – цитирует главу министерства молодежи и спорта Украины Матвея Бедного телеграм-канал ведомства.