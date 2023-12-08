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    Реакция Украины на допуск россиян до Олимпиады-2024

    Минспорт Украины отреагировал на решение МОК допустить россиян до Олимпиады-2024.

    «Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК. Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны», – цитирует главу министерства молодежи и спорта Украины Матвея Бедного телеграм-канал ведомства.

    • Олимпийские игры пройдут летом в Париже.
    • На последних Олимпиадах россияне тоже выступали без флага и гимна России.
    • Российские спортсмены отстранены от международных турниров в ряде видов спорта после начала СВО.

    Источник: «Бомбардир»

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    08.12.2023 21:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3120

      волчарик 1 час назад

      Мое мнение,перефразируя известного человека-мне не интересны ОИ без России.

      1
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      Рейтинг: +1773

      zarsm 2 часа назад

      Нам решительно пох*й

      6
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    Россия
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