«Енисей» хочет назначить тренера из медиафутбола – известны условия

«Енисей» ищет нового главного тренера. Красноярцы предложили контракт Дмитрию Кузнецову из 2DROTS.

«Викторовичу предложили контракт на 1,5 года с окладом 500 тысяч рублей в месяц.

Задача – заложить фундамент для вывода команды в РПЛ под 400-летний юбилей города в 2028 году. Если все будет складываться хорошо, то соглашение летом 2025 года с Кузнецовым продлят.

В «Енисее» уверены, что вопрос решен, тогда как Жека и Некит (кураторы 2DROTS – прим. «Бомбардира») пытаются уговорить тренера остаться и готовы существенно повысить ему зарплату – сейчас он получает всего 180 тысяч рублей в месяц», – написал источник.