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    • «Енисей» хочет назначить тренера из медиафутбола – известны условия

    «Енисей» хочет назначить тренера из медиафутбола – известны условия

    «Енисей» ищет нового главного тренера. Красноярцы предложили контракт Дмитрию Кузнецову из 2DROTS.

    «Викторовичу предложили контракт на 1,5 года с окладом 500 тысяч рублей в месяц.

    Задача – заложить фундамент для вывода команды в РПЛ под 400-летний юбилей города в 2028 году. Если все будет складываться хорошо, то соглашение летом 2025 года с Кузнецовым продлят.

    В «Енисее» уверены, что вопрос решен, тогда как Жека и Некит (кураторы 2DROTS – прим. «Бомбардира») пытаются уговорить тренера остаться и готовы существенно повысить ему зарплату – сейчас он получает всего 180 тысяч рублей в месяц», – написал источник.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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