«Енисей» хочет назначить тренера из медиафутбола – известны условия

«Енисей» ищет нового главного тренера. Красноярцы предложили контракт Дмитрию Кузнецову из 2DROTS.
«Викторовичу предложили контракт на 1,5 года с окладом 500 тысяч рублей в месяц.
Задача – заложить фундамент для вывода команды в РПЛ под 400-летний юбилей города в 2028 году. Если все будет складываться хорошо, то соглашение летом 2025 года с Кузнецовым продлят.
В «Енисее» уверены, что вопрос решен, тогда как Жека и Некит (кураторы 2DROTS – прим. «Бомбардира») пытаются уговорить тренера остаться и готовы существенно повысить ему зарплату – сейчас он получает всего 180 тысяч рублей в месяц», – написал источник.
- «Енисей» идет в Первой лиге 10-м.
- Ранее пост главного тренера покинул Эдуард Штейнбрехер.
- Кузнецов выступал с 2DROTS в Фонбет Кубке России.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова