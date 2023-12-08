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    • «Ювентус» – «Наполи»: прогноз на матч 15 тура Серии А, 8 декабря

    «Ювентус» – «Наполи»: прогноз на матч 15 тура Серии А, 8 декабря

    В пятницу, 8 декабря, «Ювентус» на своем поле сыграет с «Наполи». Игра состоится в рамках 15-го тура Серии А и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Ювентус»

    После 14 туров «Ювентус» занимает 2-е место в турнирной таблице с 33 очками. Команда выиграла 10 матчей, сыграла вничью в 3 матчах и потерпела 1 поражение. Туринцами забито 22 гола, пропущено 9 мячей. Отставание от лидера составляет 2 балла.

    «Наполи»

    После 14 туров «Наполи» занимает 5-е место в турнирной таблице с 24 очками. Команда выиграла 7 матчей, сыграла вничью в 3 матчах и потерпела 4 поражения. «Наполи» забил 26 голов и пропустил 17 мячей. Отставание от лидера составляет 9 баллов.

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 23.04.2023 «Ювентус» – «Наполи» 0:1;
    • 13.01.2023 «Наполи» – «Ювентус» 5:1;
    • 06.01.2022 «Ювентус» – «Наполи» 1:1;
    • 11.09.2021 «Наполи» – «Ювентус» 2:1;
    • 07.04.2021 «Ювентус» – «Наполи» 2:1.

    Прогноз на матч «Ювентус» – «Наполи»

    Обе команды, на наш взгляд, имеют равные шансы на успех, впрочем, туринцы ближе к победе. Предположим, что команда победит соперника с минимальной разницей мячей. Наш прогноз – победа «Ювентуса» (2.43).

    Источник: Бомбардир

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