На испанском телевидении допустили ошибку, связанную с Захаряном

Испанские телевизионщики ошибочно сообщили, что Арсен Захарян забил дебютный гол за «Реал Сосьедад».

В среду команда из Сан-Себастьяна победила в 1/32 финала Кубка Испании «Андрайч» со счетом 1:0.

Единственный мяч в активе Андре Силвы. Однако во время трансляции была допущена ошибка – сначала автором гола указали Захаряна.

Захарян в Испании с середины августа.

Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.

Статистика полузащитника в «Сосьедаде»: 14 матчей (562 минуты) без голевых действий.

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