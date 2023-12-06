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    • Сексуальная ведущая «Матч ТВ» лестно охарактеризовала Тикнизяна

    Сексуальная ведущая «Матч ТВ» лестно охарактеризовала Тикнизяна

    Популярная телеведущая Яна Ромашкина высоко оценила качества своего мужа Наира Тикнизяна.

    • Футболист «Локомотива» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.
    • Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.
    • От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

    «Считаю, мне очень повезло! Может быть, в жизни мне улыбнулась удача. Он самый верный человек. Всегда отвечает за свои слова, несмотря ни на что: если сказал, что позвонит, значит, позвонит; если сказал, что сделает, – разобьется, но сделает.

    Любая женщина мечтает о таком мужчине. Могу сказать: я очень счастлива, что он мой муж. И я часто ему об этом говорю. Наир – моя поддержка и опора. Человек, который всегда за меня.

    Никогда не было такого, что мы поссорились из-за разногласий где-то против меня, потому что я что-то сделала неправильно и он меня отчитал. Наоборот, всегда за меня рвет и мечет. Точно знаю: на него можно положиться. Он настоящий мужчина!» – сказала Ромашкина.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6035

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Тема сисек не раскрыта! Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25422

      bset 1 час назад

      Заголовок: "Журналистка про футболиста". Сама новость: "Жена про мужа"

      Чисто от журналюх подход

      2
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