Сексуальная ведущая «Матч ТВ» лестно охарактеризовала Тикнизяна

Популярная телеведущая Яна Ромашкина высоко оценила качества своего мужа Наира Тикнизяна.

Футболист «Локомотива» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.

Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.

От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

«Считаю, мне очень повезло! Может быть, в жизни мне улыбнулась удача. Он самый верный человек. Всегда отвечает за свои слова, несмотря ни на что: если сказал, что позвонит, значит, позвонит; если сказал, что сделает, – разобьется, но сделает.

Любая женщина мечтает о таком мужчине. Могу сказать: я очень счастлива, что он мой муж. И я часто ему об этом говорю. Наир – моя поддержка и опора. Человек, который всегда за меня.

Никогда не было такого, что мы поссорились из-за разногласий где-то против меня, потому что я что-то сделала неправильно и он меня отчитал. Наоборот, всегда за меня рвет и мечет. Точно знаю: на него можно положиться. Он настоящий мужчина!» – сказала Ромашкина.

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