Экс-тренер ЦСКА рассказал, кто придумал для Акинфеева прозвище «Фурик»

Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий раскрыл, как у Игоря Акинфеева появилось прозвище «Фурик».

«Это мы с Васей придумали, вдохновившись фильмом «Хроники Риддика». Первый фильм, старый. По сюжету главный герой был фурийцем, это его нация.

От этого пошло – Фурик. Мы с Васей начали так называть Игоря, и это прозвище прижилось. Хотя я не думаю, что сейчас его кто-то так называет», – сказал Березуцкий.