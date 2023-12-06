Экс-тренер ЦСКА рассказал, кто придумал для Акинфеева прозвище «Фурик»

Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий раскрыл, как у Игоря Акинфеева появилось прозвище «Фурик».

«Это мы с Васей придумали, вдохновившись фильмом «Хроники Риддика». Первый фильм, старый. По сюжету главный герой был фурийцем, это его нация.

От этого пошло – Фурик. Мы с Васей начали так называть Игоря, и это прозвище прижилось. Хотя я не думаю, что сейчас его кто-то так называет», – сказал Березуцкий.

37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.

Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.

Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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