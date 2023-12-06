Гендиректор «Пари НН» рассказал о задачах, поставленных перед клубом

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, есть ли четкие задачи, поставленные перед клубом губернатором Нижегородской области.

«Самоокупаемый клуб, 45 тысяч зрителей на стадионе и верхняя часть турнирной таблицы», – сказал Мелик-Гусейнов.