Гендиректор «Пари НН» рассказал о задачах, поставленных перед клубом

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, есть ли четкие задачи, поставленные перед клубом губернатором Нижегородской области.
«Самоокупаемый клуб, 45 тысяч зрителей на стадионе и верхняя часть турнирной таблицы», – сказал Мелик-Гусейнов.
- После 17 туров нынешнего сезона «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
- В следующем матче нижегородцы сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 9 декабря и пройдeт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
Источник: «Чемпионат»