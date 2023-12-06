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    • Гендиректор «Пари НН» рассказал о задачах, поставленных перед клубом

    Гендиректор «Пари НН» рассказал о задачах, поставленных перед клубом

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, есть ли четкие задачи, поставленные перед клубом губернатором Нижегородской области.

    «Самоокупаемый клуб, 45 тысяч зрителей на стадионе и верхняя часть турнирной таблицы», – сказал Мелик-Гусейнов.

    • После 17 туров нынешнего сезона «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
    • В следующем матче нижегородцы сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 9 декабря и пройдeт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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    Источник: «Чемпионат»

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