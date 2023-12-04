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    • Определился единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не проигравший в этом сезоне

    Определился единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не проигравший в этом сезоне

    «Байер» остается единственной командой в топ-5 национальных чемпионатов Европы, который еще не проигрывал в нынешнем сезоне.

    В 13-м туре Бундеслиги команда из Леверкузена сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1).

    В то же время «Ницца» в минувший уик-энд потерпела первое поражение в сезоне в Лиге 1. Команда уступила «Нанту» (0:1) в 14-м туре Лиги 1.

    • В чемпионате Германии «Байер» лидирует с 35 очками (11 побед и 2 ничьи).
    • «Байер» также провел пять матчей в Лиге Европы и два в Кубке Германии и победил во всех семи играх.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.12.2023 13:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Виторио 7 часов назад

      Кейн Баварский притаился в засаде...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2236

      LOKOfanatik19 10 часов назад

      Мощно аптекари идут.

      0
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