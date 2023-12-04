Определился единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не проигравший в этом сезоне

«Байер» остается единственной командой в топ-5 национальных чемпионатов Европы, который еще не проигрывал в нынешнем сезоне.

В 13-м туре Бундеслиги команда из Леверкузена сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1).

В то же время «Ницца» в минувший уик-энд потерпела первое поражение в сезоне в Лиге 1. Команда уступила «Нанту» (0:1) в 14-м туре Лиги 1.

В чемпионате Германии «Байер» лидирует с 35 очками (11 побед и 2 ничьи).

«Байер» также провел пять матчей в Лиге Европы и два в Кубке Германии и победил во всех семи играх.

Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?