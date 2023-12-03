Тикнизян раскрыл секрет побед «Локомотива» над «Зенитом»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дал комментарий после победы над «Зенитом» (3:1). Московская команда обыграла петербуржцев второй раз за сезон.
– Как вам погода сегодня? Приятно было играть в футбол?
– Нет, не очень.
– Второй раз за сезон вы побеждаете «Зенит». В чем секрет?
– В самоотдаче, дисциплине и в огромном желании.
– Сегодня Михаила Галактионова не было на бровке. Как вам игралось без него?
– Мы об этом не думали. Мы были сконцентрированы на том, что происходит на поле, а не за ним. Всю установку он нам дал за день до игры в отеле. Мы старались ее выполнять и у нас это получилось.
Источник: Sport24