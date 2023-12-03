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    Тикнизян раскрыл секрет побед «Локомотива» над «Зенитом»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дал комментарий после победы над «Зенитом» (3:1). Московская команда обыграла петербуржцев второй раз за сезон.

    – Как вам погода сегодня? Приятно было играть в футбол?

    – Нет, не очень.

    – Второй раз за сезон вы побеждаете «Зенит». В чем секрет?

    – В самоотдаче, дисциплине и в огромном желании.

    – Сегодня Михаила Галактионова не было на бровке. Как вам игралось без него?

    – Мы об этом не думали. Мы были сконцентрированы на том, что происходит на поле, а не за ним. Всю установку он нам дал за день до игры в отеле. Мы старались ее выполнять и у нас это получилось.

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    Источник: Sport24

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    03.12.2023 23:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2811

      моэм 2 часа назад

      Пас Дзюбы - конфетка !...принимая на грудь увидел рывок Тикнизяна и не давая мячу опуститься . в касание , с нужной скоростью . на ход отдал пас , который даже не надо было обрабатывать , т.е точно на ногу ....настоящая красота футбола .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2846

      serglider 4 часа назад

      Да, просто Локо фартануло, в двух первых голах))) Быстров у Чердака правильно сказал: Если ты чемпион, то и играй по-чемпионски! Какого рожна команда из Питера играет с пятью защитниками? Приехали в Москву за ничейкой? Получите - распишитесь!

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      Рейтинг: +69461

      portero 9 часов назад

      Главный настройщик ваших побед это Дзюба, обиженный и злой дрочер страшная сила, всех настроит на игру!!!!

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      Рейтинг: +7432

      Красногорск_Фан > portero 5 часов назад

      Просто в нашем сердце Юрий Палыч. Мы вам зеню притормозили давайте уже пользуйтесь.

      3
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