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    • «Ливерпуль» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    «Ливерпуль» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Фулхэма», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ливерпуль»: Келлехер, Ван Дейк, Цимикас, Матип, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Джонс, Диас, Нуньес, Салах.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    «Фулхэм»: Лено, Басси, Рим, Кастань, Робинсон, Рид Г., Рид Б., Виллиан, Ивоби, Пальинья, Хименес.

    Главный тренер: Марку СилвСилва

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Фулхэм»

    Ливерпуль-Фулхэм смотреть онлайн 3 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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