Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Фулхэма», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ливерпуль»: Келлехер, Ван Дейк, Цимикас, Матип, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Джонс, Диас, Нуньес, Салах.

Главный тренер: Юрген Клопп

«Фулхэм»: Лено, Басси, Рим, Кастань, Робинсон, Рид Г., Рид Б., Виллиан, Ивоби, Пальинья, Хименес.

Главный тренер: Марку СилвСилва

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Фулхэм»