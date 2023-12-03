В воскресенье, 3 декабря, «Наполи» на своем поле сыграет с «Интером». Игра состоится в рамках 14 тура Серии А. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.
«Наполи»
«Наполи» после 13 туров занимает 4-е место в турнирной таблице. В активе команды 24 очка. Команда выиграла 7 матчей, в 3 встречах сыграла вничью и потерпела 3 поражения. «Наполи» забил 26 голов и пропустил 14 мячей.
«Интер»
«Интер» после 13 туров занимает 2-е место в турнирной таблице. В активе команды 32 очка. Команда выиграла 10 матчей, в 2 встречах сыграла вничью и потерпела 1 поражение. «Интер» забил 30 голов и пропустил 7 мячей.
Факты о личных встречах
В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:
- 21.05.2023 «Наполи» – «Интер» 3:1;
- 04.01.2023 «Интер» – «Наполи» 1:0;
- 12.02.2022 «Наполи» – «Интер» 1:1;
- 21.11.2021 «Интер» – «Наполи» 3:2;
- 18.04.2021 «Наполи» – «Интер» 1:1.
Прогноз на матч «Наполи» – «Интер»
Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы и показывают, в целом, стабильные результаты, поэтому ставить на результат – довольно опрометчиво. Мы предлагаем заключить пари на то, что обе команды забьют голы – 1.62.