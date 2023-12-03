Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    «Ахмат» – «Спартак»: прогноз на матч 17 тура РПЛ, 3 декабря

    В воскресенье, 3 декабря, «Ахмат» на своем поле сыграет со «Спартаком». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Ахмат»

    «Ахмат» после 16 туров занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе команды 13 очков. Команда выиграла 3 матча, в 4 встречах сыграла вничью и потерпела 9 поражений. «Ахмат» забил 16 голов и пропустил 22 мяча.

    В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

    «Спартак»

    «Спартак» после 16 туров занимает 5-е место в турнирной таблице. В активе команды 27 очков. Команда одержала 8 побед, сыграла в 3 встречах вничью и потерпела 5 поражений. «Спартак» забил 23 гола и пропустил 22 мяча.

    В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

    • 29.11.2023 «Оренбург» – «Спартак» 1:0;
    • 25.11.2023 «Балтика» – «Спартак» 0:2;
    • 12.11.2023 «Спартак»«Ростов» 2:1;
    • 05.11.2023 «Локомотив» – «Спартак» 1:1;
    • 01.11.2023 «Спартак» – «Краснодар» 2:3.

    Прогноз на матч «Ахмат» – «Спартак»

    Гости традиционно выглядят фаворитами матча. Мы предложим ставку на ТБ 2.5 – 1.70, а также то, что обе команды забьют – 1.57. На исход ставить в такой встрече – рискованная затея.

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:01
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +109

      Валя Ромашина 5 часов назад

      Спартак сдаст эту игру . Подкупят игрока или судью . Ахмат на грани и надо вагон денег чтоб вытащить его . Спартаку пофиг в середине таблицы болтается .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      Алимпаша-Геримов-yandex > Валя Ромашина 1 час назад

      Это оправдание на случай поражения? Никто игру не сдаст,будет очень тяжелый матч,Ахмату,т.е. Ромащенко кровь из носа нужна победа чтобы доказать свою состоятельность как самостоятельного тренера,поражение ему вряд ои простят и отправят вслед за Талалаевым и Ташуевым

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+