В воскресенье, 3 декабря, «Ахмат» на своем поле сыграет со «Спартаком». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
«Ахмат»
«Ахмат» после 16 туров занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе команды 13 очков. Команда выиграла 3 матча, в 4 встречах сыграла вничью и потерпела 9 поражений. «Ахмат» забил 16 голов и пропустил 22 мяча.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 24.11.2023 «Оренбург» – «Ахмат» 1:1;
- 11.11.2023 «Локомотив» – «Ахмат» 2:1;
- 04.11.2023 «Ахмат» – «Факел» 1:2;
- 31.10.2023 «Балтика» – «Ахмат» 4:1;
- 28.10.2023 «Зенит» – «Ахмат» 2:1.
«Спартак»
«Спартак» после 16 туров занимает 5-е место в турнирной таблице. В активе команды 27 очков. Команда одержала 8 побед, сыграла в 3 встречах вничью и потерпела 5 поражений. «Спартак» забил 23 гола и пропустил 22 мяча.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 29.11.2023 «Оренбург» – «Спартак» 1:0;
- 25.11.2023 «Балтика» – «Спартак» 0:2;
- 12.11.2023 «Спартак» – «Ростов» 2:1;
- 05.11.2023 «Локомотив» – «Спартак» 1:1;
- 01.11.2023 «Спартак» – «Краснодар» 2:3.
Прогноз на матч «Ахмат» – «Спартак»
Гости традиционно выглядят фаворитами матча. Мы предложим ставку на ТБ 2.5 – 1.70, а также то, что обе команды забьют – 1.57. На исход ставить в такой встрече – рискованная затея.