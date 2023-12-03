В воскресенье, 3 декабря, «Ахмат» на своем поле сыграет со «Спартаком». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

«Ахмат» после 16 туров занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе команды 13 очков. Команда выиграла 3 матча, в 4 встречах сыграла вничью и потерпела 9 поражений. «Ахмат» забил 16 голов и пропустил 22 мяча.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

«Спартак»

«Спартак» после 16 туров занимает 5-е место в турнирной таблице. В активе команды 27 очков. Команда одержала 8 побед, сыграла в 3 встречах вничью и потерпела 5 поражений. «Спартак» забил 23 гола и пропустил 22 мяча.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

Гости традиционно выглядят фаворитами матча. Мы предложим ставку на ТБ 2.5 – 1.70, а также то, что обе команды забьют – 1.57. На исход ставить в такой встрече – рискованная затея.