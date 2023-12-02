Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», 14 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Ласселлс, Шер, Ливраменто, Майли, Гимарайнс, Альмирон, Жоэлинтон, Исак, Гордон.

Главный тренер: Эдди Хау

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Магуайр, Шоу, Дало, Мактоминей, Майну, Фернандеш, Гарначо, Марсьяль, Рашфорд.

Главный тренер: Эрик тен Хааг