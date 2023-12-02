Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ, в котором сыграют «Пари НН» и «Урал». Игра состоится 2 декабря, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Трошечкин, Майга, Севикян, Кутателадзе.

Главный тренер: Сергей Юран

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Сингатулин, Бикфалви, Шеттине.

Главный тренер: Виктор Гончаренко