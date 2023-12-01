Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» и «Ювентус», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы на матч:
«Монца»: Ди Грегорио, Кальдирола, Биринделли, Мари, Д'Амброзио, Кириакопулос, Гальярдини, Пепин, Пессина, Кольпани, Чюррия.
Главный тренер: Раффаэле Палладино
«Ювентус»: Щесны, Бремер, Гатти, Молина, Ругани, Милик, Маккенни, Каули, Мавропанос, Кьеза, Влахович.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Монца» – «Ювентус»
- Игру покажет «Футбол 1».
- Матч будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс