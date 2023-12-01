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    • «Монца» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2023

    «Монца» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» и «Ювентус», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Монца»: Ди Грегорио, Кальдирола, Биринделли, Мари, Д'Амброзио, Кириакопулос, Гальярдини, Пепин, Пессина, Кольпани, Чюррия.

    Главный тренер: Раффаэле Палладино

    «Ювентус»: Щесны, Бремер, Гатти, Молина, Ругани, Милик, Маккенни, Каули, Мавропанос, Кьеза, Влахович.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Монца» – «Ювентус»

    Источник: Спортбокс

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    01.12.2023 20:50
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