Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал игру команды в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом» (0:1) в гостях.

– Игра «Спартака» никакая. «Оренбург» старался, пытался что-то сделать, а у «Спартака» ни одного удара в первом тайме. Не было желания у команды. Во втором тайме красно-белые включились только на 10 минут. Был один момент за всю игру, это никуда не годится.

– Не считаете, что в этом матче ничего не решалось, поэтому футболисты так играли?

– В любом случае «Спартак» должен играть и выигрывать на классе. Нельзя так проводить матчи. Да, шансы в Кубке еще не потеряны, но для «Спартака» матч получился никаким.

– Поражение произошло из-за условий матча – поля и погоды? Или из-за тренерских решений?

– Это все вместе повлияло. Тренер должен был предвидеть это все и вытаскивать ситуацию. Абаскаль должен понимать, кто в каком состоянии находится.