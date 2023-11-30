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    • «Игра «Спартака» никакая». Бывший спортивный директор клуба — о матче с «Оренбургом»

    «Игра «Спартака» никакая». Бывший спортивный директор клуба — о матче с «Оренбургом»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал игру команды в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом» (0:1) в гостях.

    – Игра «Спартака» никакая. «Оренбург» старался, пытался что-то сделать, а у «Спартака» ни одного удара в первом тайме. Не было желания у команды. Во втором тайме красно-белые включились только на 10 минут. Был один момент за всю игру, это никуда не годится.

    – Не считаете, что в этом матче ничего не решалось, поэтому футболисты так играли?

    – В любом случае «Спартак» должен играть и выигрывать на классе. Нельзя так проводить матчи. Да, шансы в Кубке еще не потеряны, но для «Спартака» матч получился никаким.

    – Поражение произошло из-за условий матча – поля и погоды? Или из-за тренерских решений?

    – Это все вместе повлияло. Тренер должен был предвидеть это все и вытаскивать ситуацию. Абаскаль должен понимать, кто в каком состоянии находится.

    • Ответный матч запланирован на 12 марта 2024 года.
    • Шикунов работал в «Спартаке» с 1998 по 2004 годы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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