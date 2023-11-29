Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги кубкового матча с «Оренбургом».

Московская команда проиграла со счетом 0:1, выступая в меньшинстве с 40-й минуты. Ответная игра пройдет в марте 2024 года.

– Насколько была тяжелая игра, и какой был бы справедливый сценарий этого матча?

– Считаю, что в первые минуты мы могли подойти намного лучше и не дать сопернику заработать пенальти. Конечно, он влияет на ход игры. От команды было необходимо двойное усиление, максимальная концентрация. Команда показала это: была компактной, играла самоотверженно, не пропустила во втором тайме. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Естественно, мы недовольны поражением, потому что «Спартак» играет только на победу, невзирая на обстоятельства.

– Перед игрой вы говорили, что необходима адаптация к полю, сколько времени в итоге потребовалось?

– Какое‑то время понадобилось, к сожалению, счет уже был 0:1, потом удаление. Было непросто перевернуть результат, но ребята старались и бились.

– Кого можно упрекнуть в результате?

– Я это не обсуждаю.