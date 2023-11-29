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    • Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга»

    Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги кубкового матча с «Оренбургом».

    Московская команда проиграла со счетом 0:1, выступая в меньшинстве с 40-й минуты. Ответная игра пройдет в марте 2024 года.

    – Насколько была тяжелая игра, и какой был бы справедливый сценарий этого матча?

    – Считаю, что в первые минуты мы могли подойти намного лучше и не дать сопернику заработать пенальти. Конечно, он влияет на ход игры. От команды было необходимо двойное усиление, максимальная концентрация. Команда показала это: была компактной, играла самоотверженно, не пропустила во втором тайме. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Естественно, мы недовольны поражением, потому что «Спартак» играет только на победу, невзирая на обстоятельства.

    – Перед игрой вы говорили, что необходима адаптация к полю, сколько времени в итоге потребовалось?

    – Какое‑то время понадобилось, к сожалению, счет уже был 0:1, потом удаление. Было непросто перевернуть результат, но ребята старались и бились.

    – Кого можно упрекнуть в результате?

    – Я это не обсуждаю.

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    Источник: «Матч ТВ»

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