Семак ответил, почему «Зенит» при нем лишь один раз выиграл Кубок России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину, по которой петербуржцы редко побеждают в Кубке России.

– За вашу эру в качестве главного тренера «Зенита» у клуба всего лишь одна победа в Кубке. Чем это объясните?

– Приоритетами. Когда есть выбор, упор делается на чемпионат. Когда мы играли в еврокубках – чемпионат, еврокубки. Не всегда хватает ресурсов, чтобы успешно играть на двух фронтах.

Что касается системы из двух матчей в Кубке, она понятна. Чем вызвано то, что разница между двумя матчами три месяца, понять сложно.