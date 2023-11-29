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    • Семак ответил, почему «Зенит» при нем лишь один раз выиграл Кубок России

    Семак ответил, почему «Зенит» при нем лишь один раз выиграл Кубок России

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину, по которой петербуржцы редко побеждают в Кубке России.

    – За вашу эру в качестве главного тренера «Зенита» у клуба всего лишь одна победа в Кубке. Чем это объясните?

    – Приоритетами. Когда есть выбор, упор делается на чемпионат. Когда мы играли в еврокубках – чемпионат, еврокубки. Не всегда хватает ресурсов, чтобы успешно играть на двух фронтах.

    Что касается системы из двух матчей в Кубке, она понятна. Чем вызвано то, что разница между двумя матчами три месяца, понять сложно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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