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    • Абаскаль назвал ключевой момент для «Спартака» в матче с «Оренбургом»

    Абаскаль назвал ключевой момент для «Спартака» в матче с «Оренбургом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча Фонбет Кубка России с «Оренбургом».

    «В Калининграде были определенные метеоусловия, которые очень сильно повлияли на игру, здесь тоже есть особенности – искусственное покрытие. Нам будет необходимо время, чтобы адаптироваться к этому. Постараемся сделать это как можно быстрее. У соперника этого не будет, они уже привыкли к своему полю, поэтому постараемся сделать все, чтобы провести этот матч как можно лучше.

    Как я говорил, в этом матче ключевым моментом для нас будет адаптация. Чем раньше удастся это сделать, тем быстрее мы подойдем к следующему этапу – постараться контролировать игру и направлять ее в то русло, которое нам необходимо. Мы будем стараться одержать победу», – сказал Абаскаль.

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    Источник: «Матч ТВ»

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