Абаскаль назвал ключевой момент для «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча Фонбет Кубка России с «Оренбургом».

«В Калининграде были определенные метеоусловия, которые очень сильно повлияли на игру, здесь тоже есть особенности – искусственное покрытие. Нам будет необходимо время, чтобы адаптироваться к этому. Постараемся сделать это как можно быстрее. У соперника этого не будет, они уже привыкли к своему полю, поэтому постараемся сделать все, чтобы провести этот матч как можно лучше.

Как я говорил, в этом матче ключевым моментом для нас будет адаптация. Чем раньше удастся это сделать, тем быстрее мы подойдем к следующему этапу – постараться контролировать игру и направлять ее в то русло, которое нам необходимо. Мы будем стараться одержать победу», – сказал Абаскаль.