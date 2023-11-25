Федун отреагировал на идею построить крышу на стадионе «Спартака»

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему при строительстве «Открытие Банк Арены» не была возведена крыша.

«Построить крышу на стадионе «Спартака» технически возможно. Вопрос в том, сколько денег готовы потратить.

Но «Спартаку» нужно быть готовым сыграть один сезон на другом стадионе, а может быть, и больше. Играть во время строительства крыши на стадионе будет нельзя – будут стоять башенные краны, которые должны будут как раз укладывать эту крышу.

Нужна ли крыша стадиону «Спартака»? Есть руководители, которые сейчас отвечают за команду, за всеми комментариями – к ним.

В своe время я посчитал, что для меня это было очень дорого. Возвести крышу тогда – удвоить стоимость стадиона, а таких средств у меня не было.

Вполне обходились без крыши, и на хорошие игры приходило по 45 тысяч зрителей. Конечно, с крышей будет комфортней, но это, опять же, вопрос денег», – сказал Федун.

Стадион «Спартака» был официально открыт 5 сентября 2014 года.

Он принимал матчи чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017.

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