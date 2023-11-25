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    • Федун отреагировал на идею построить крышу на стадионе «Спартака»

    Федун отреагировал на идею построить крышу на стадионе «Спартака»

    Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему при строительстве «Открытие Банк Арены» не была возведена крыша.

    «Построить крышу на стадионе «Спартака» технически возможно. Вопрос в том, сколько денег готовы потратить.

    Но «Спартаку» нужно быть готовым сыграть один сезон на другом стадионе, а может быть, и больше. Играть во время строительства крыши на стадионе будет нельзя – будут стоять башенные краны, которые должны будут как раз укладывать эту крышу.

    Нужна ли крыша стадиону «Спартака»? Есть руководители, которые сейчас отвечают за команду, за всеми комментариями – к ним.

    В своe время я посчитал, что для меня это было очень дорого. Возвести крышу тогда – удвоить стоимость стадиона, а таких средств у меня не было.

    Вполне обходились без крыши, и на хорошие игры приходило по 45 тысяч зрителей. Конечно, с крышей будет комфортней, но это, опять же, вопрос денег», – сказал Федун.

    • Стадион «Спартака» был официально открыт 5 сентября 2014 года.
    • Он принимал матчи чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2970

      Suvorov71 2 часа назад

      Вот помойный Палка вжопе что то пердит, но не понятно видимо ввели палку потолще и он не может пёрнуть так, чтобы его услышали помойные, но вонь он все рввно пускает, а что делать помойные они всегда воняют

      2
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      Рейтинг: +5531

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov71 1 час назад

      Тссс… Тихо, не отвлекай меня. Я представляю изоленту, которая заклеивает твой поганый рот. Гыгыгы

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      Рейтинг: +5531

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Фердун, когда строили Закрывашку о болельщиках не думал. Ему нужны были территории в округе, что бы все застроить человейниками. А мазутный проект с его убогой поляной для него был как тот чемодан без ручки. И выбросить жалко, и тащить тяжело. Гыгыгы

      2
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