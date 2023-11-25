Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» и «Челси», 13 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 18:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ньюкасл»: Поуп, Триппье, Ласелльс, Шер, Ливраменто, Гимараеш, Мили, Жоэлинтон, Альмирон, Гордон, Исак.
Главный тренер: Эдди Хау
«Челси»: Санчес, Джеймс, Силва, Бадиашиле, Кукурелья, Энцо, Угочукву, Галлахер, Палмер, Джексон, Стерлинг.
Главный тренер: Маурисио Почеттино
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ньюкасл» – «Челси»
- Матч покажет Megogo.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир