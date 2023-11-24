В воскресенье, 26 ноября, «Ювентус» на своем поле сыграет с «Интером». Игра состоится в рамках 13 тура Серии А. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

«Ювентус»

Туринцы идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков. Команда в 12 матчах чемпионата страны выиграла девять матчей, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Ювентус» забил 19 голов и пропустил 7 мячей. Отметим, подопечные Аллегри отстают от лидирующего «Интера» на два балла.

«Интер»

Команда лидирует в чемпионате страны, имея в своем активе 31 очко. «Интер» в 12 матчах Серии А выиграл 10 встреч, по разу сыграл вничью и потерпел поражение. «Интер» забил 29 голов и пропустил шесть мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 264 матча, в которых «Ювентус» выигрывал 114 раз, а «Интер» побеждал в 81 встрече. «Ювентус» забил 359 голов, а «Интер» – 316 мячей.

Прогноз на матч «Ювентус» – «Интер»

Обе команды лидируют в чемпионате страны, однако «Интер» выглядит фаворитом матча. Впрочем, ставить на исход в подобном матче – рискованное предприятие. Вероятно, в игре не будет забито много голов. Наша ставка – «Тотал меньше 2.5» (1.73) и «ОЗ нет» (1.89).