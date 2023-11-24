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    «Ньюкасл» – «Челси»: прогноз на матч 13 тура АПЛ, 25 ноября

    В субботу, 25 ноября, «Ньюкасл» на своем поле сыграет с «Челси». Игра состоится в рамках 13 тура АПЛ. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Ньюкасл»

    Подопечные Эдди Хау с 20 очками идут на седьмом месте в турнирной таблице. Команда в 12 матчах АПЛ выиграла шесть матчей, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Ньюкасл» забил 27 голов и пропустил 13 мячей. Отметим, команда отстает от еврокубковой зоны на пять очков.

    «Челси»

    Лондонцы занимают десятое место в турнирной таблице с 16 очками. Подопечные Маурисио Почеттино в 12 матчах выиграли четыре игры, в четырех матчах сыграли вничью и потерпели четыре поражения. «Челси» забил 21 гол и пропустил 16 мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 173 матча, в которых «Ньюкасл» выигрывал 55 игр, а «Челси» побеждал в 77 поединках. «Ньюкасл» забил 208 голов, а «Челси» 266 мячей.

    Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Челси»

    Предположим, что обе команды имеют равные шансы на победу в этой встрече, поэтому предложим ставку на «Тотал больше 2.5» – 1.82. Вероятно, голы забьют обе команды – 1.65.

    Источник: Бомбардир

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