В субботу, 25 ноября, «Ньюкасл» на своем поле сыграет с «Челси». Игра состоится в рамках 13 тура АПЛ. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

«Ньюкасл»

Подопечные Эдди Хау с 20 очками идут на седьмом месте в турнирной таблице. Команда в 12 матчах АПЛ выиграла шесть матчей, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Ньюкасл» забил 27 голов и пропустил 13 мячей. Отметим, команда отстает от еврокубковой зоны на пять очков.

«Челси»

Лондонцы занимают десятое место в турнирной таблице с 16 очками. Подопечные Маурисио Почеттино в 12 матчах выиграли четыре игры, в четырех матчах сыграли вничью и потерпели четыре поражения. «Челси» забил 21 гол и пропустил 16 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 173 матча, в которых «Ньюкасл» выигрывал 55 игр, а «Челси» побеждал в 77 поединках. «Ньюкасл» забил 208 голов, а «Челси» 266 мячей.

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Челси»

Предположим, что обе команды имеют равные шансы на победу в этой встрече, поэтому предложим ставку на «Тотал больше 2.5» – 1.82. Вероятно, голы забьют обе команды – 1.65.