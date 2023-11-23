Варан недоволен своим положением в «Манчестер Юнайтед»

Будущее Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.
Центральный защитник недоволен свои положением в команде, поэтому не исключен его уход в январе.
Англичане рассмотрят только предложения о полноценной продаже за 20-30 миллионов евро, варианты с арендой будут отвергнуты.
За ситуацией следит «Бавария», которую смущает высокая зарплата француза.
- В этом сезоне 30-летний Варан провел за «МЮ» 12 матчей и забил 1 гол.
- Он 4 раза становился с «Реалом» победителем ЛЧ, в составе сборной Франции выиграл ЧМ-2018.
- Контракт игрока с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга