Варан недоволен своим положением в «Манчестер Юнайтед»

Будущее Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.

Центральный защитник недоволен свои положением в команде, поэтому не исключен его уход в январе.

Англичане рассмотрят только предложения о полноценной продаже за 20-30 миллионов евро, варианты с арендой будут отвергнуты.

За ситуацией следит «Бавария», которую смущает высокая зарплата француза.