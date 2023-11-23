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    Варан недоволен своим положением в «Манчестер Юнайтед»

    Будущее Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.

    Центральный защитник недоволен свои положением в команде, поэтому не исключен его уход в январе.

    Англичане рассмотрят только предложения о полноценной продаже за 20-30 миллионов евро, варианты с арендой будут отвергнуты.

    За ситуацией следит «Бавария», которую смущает высокая зарплата француза.

    • В этом сезоне 30-летний Варан провел за «МЮ» 12 матчей и забил 1 гол.
    • Он 4 раза становился с «Реалом» победителем ЛЧ, в составе сборной Франции выиграл ЧМ-2018.
    • Контракт игрока с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2025 года.

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    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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