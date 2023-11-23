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    В «Спартаке» отреагировали на интерес к Соболеву из Италии

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе к нападающему Александру Соболеву со стороны клубов итальянской Серии A.

    «Мне сложно комментировать каждую новость Telegram-каналов. По этим вопросам мне нечего интересного сказать. Никаких переговоров по Александру не велось. Он игрок «Спартака». Мы очень на него рассчитываем», – сказал Малышев.

    • Ранее сообщалось, что одна из итальянских команда отказалась от Соболева из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов с его участием.
    • В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +380

      BRAZILES 14 минут назад

      да ради бога ---бесплатно бы отдал этого деревянного игрока ---прусть полирует там скамейку

      0
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    • ...
      Рейтинг: -68

      diamondfan 53 минуты назад

      ПидропольСоболь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22522

      Cleaner 1 час назад

      Даже итальянцам стыдно за СПАРТАКОВЦА Соболева!...)))

      2
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      Рейтинг: +12216

      ivany4 1 час назад

      Зря Малышев комментирует всякую дичь, да еще в таком тоне. Ты не тренер, как ты на него можешь рассчитывать. Тренер уже показал, кто он и на что способен. Тебе о команде думать надо, а не о отдельных "личностях".

      0
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      Рейтинг: +2947

      Suvorov71 2 часа назад

      А ВОТ И ВОНЬ НА ВЕТКЕ, ЭТО ПОМОЙНЫЕ ПРИНЕСЛИ ВОНЮЧИИ ЗАПАХ, НУ ЧТО ДЕЛАТЬ ИХ СУДЬБА ПОЖИЗНЕНО РАЗНОСИТЬ ВОНЬ

      0
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      Рейтинг: +993

      Цугундeр > Suvorov71 2 часа назад

      ЛИПКИЙ ПАЛЕЦ ПРИЛИП К КАПСУ?((
      Больно ,не ?)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5481

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Участь дельфина с улыбкой дауна на лице это свинарня. Слабый игрочишка подстать слабому клубишку! Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +2152

      Айболид 2 часа назад

      Джепетто ищет материал для творчества ?

      3
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      Рейтинг: +993

      Цугундeр > Айболид 2 часа назад

      Джепетто поменял профессию на морского таксидермиста .
      Устал от заноз.

      5
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      Рейтинг: +2947

      Suvorov71 > Айболид 2 часа назад

      А вот и голова болит, не может без таблэтки, сечас примит кое- куда и вонь уйдет

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      Рейтинг: +1688

      k611 2 часа назад

      Чтобы действительно на что-то расчитывать в серии А, в РПЛ, нападающий должен в течение как минимум двух сезонов забивать мячей по 25 за сезон.

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