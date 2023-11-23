В «Спартаке» отреагировали на интерес к Соболеву из Италии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе к нападающему Александру Соболеву со стороны клубов итальянской Серии A.
«Мне сложно комментировать каждую новость Telegram-каналов. По этим вопросам мне нечего интересного сказать. Никаких переговоров по Александру не велось. Он игрок «Спартака». Мы очень на него рассчитываем», – сказал Малышев.
- Ранее сообщалось, что одна из итальянских команда отказалась от Соболева из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов с его участием.
- В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Источник: «Спорт-Экспресс»