В «Спартаке» отреагировали на интерес к Соболеву из Италии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе к нападающему Александру Соболеву со стороны клубов итальянской Серии A.

«Мне сложно комментировать каждую новость Telegram-каналов. По этим вопросам мне нечего интересного сказать. Никаких переговоров по Александру не велось. Он игрок «Спартака». Мы очень на него рассчитываем», – сказал Малышев.

Ранее сообщалось, что одна из итальянских команда отказалась от Соболева из-за большого количества ж елтых карточек и скандальных инцидентов с его участием.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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