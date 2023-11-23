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В «Спартаке» отреагировали на интерес к Соболеву из Италии

23 ноября 2023, 18:40
8

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе к нападающему Александру Соболеву со стороны клубов итальянской Серии A.

«Мне сложно комментировать каждую новость Telegram-каналов. По этим вопросам мне нечего интересного сказать. Никаких переговоров по Александру не велось. Он игрок «Спартака». Мы очень на него рассчитываем», – сказал Малышев.

  • Ранее сообщалось, что одна из итальянских команда отказалась от Соболева из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов с его участием.
  • В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Соболев Александр
Комментарии (8)
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k611
1700754747
Чтобы действительно на что-то расчитывать в серии А, в РПЛ, нападающий должен в течение как минимум двух сезонов забивать мячей по 25 за сезон.
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ivany4
1700758448
Зря Малышев комментирует всякую дичь, да еще в таком тоне. Ты не тренер, как ты на него можешь рассчитывать. Тренер уже показал, кто он и на что способен. Тебе о команде думать надо, а не о отдельных "личностях".
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diamondfan
1700761690
ПидропольСоболь!
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BRAZILES
1700764038
да ради бога ---бесплатно бы отдал этого деревянного игрока ---прусть полирует там скамейку
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VVM1964
1700767305
Какие могут быть переговоры по ПОСЛЕДНЕМУ оставшемуся в команде ЦН ??? !!!
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neim
1700788730
А в переводе на русский, это означает, что сначала дельфинарий постройте, а потом будете Соболевым интересоваться, сказал Малышев ))).
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