В «Спартаке» отреагировали на интерес к Соболеву из Италии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе к нападающему Александру Соболеву со стороны клубов итальянской Серии A.

«Мне сложно комментировать каждую новость Telegram-каналов. По этим вопросам мне нечего интересного сказать. Никаких переговоров по Александру не велось. Он игрок «Спартака». Мы очень на него рассчитываем», – сказал Малышев.