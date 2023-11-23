Топ-10 дриблеров сезона 5 лучших лиг Европы

Transfermarkt выделил десятку лучших игроков сезона топ-5 лиг Европы по успешным попыткам дриблинга.
- Лерой Сане («Бавария») – 47 успешных обводок в сезоне Бундеслиги.
- Матиас Соуле («Фрозиноне») – 43.
- Жереми Доку («Манчестер Сити») – 40.
- Виктор Бонифаци («Байер») – 35.
- Эдон Жегрова («Лилль») – 33.
- Усман Дембеле («ПСЖ») – 32.
- Эберечи Эзе («Кристал Пэлас») – 31.
- Матеус Кунья («Вулверхэмптон») – 31.
- Винисиус («Реал») – 30.
- Альфонсо Дэвис («Бавария») – 30.
Источник: телеграм-канал Transfermarkt