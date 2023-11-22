Слуцкий объяснил, почему Акинфеев пропустил в 43 матчах ЛЧ подряд

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил отрицательную серию Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

По ходу карьеры вратарь пропустил в 43 встречах ЛЧ подряд.

«Мы всегда пытались играть в Лиге чемпионов с такой философией: «Ребят, мы попали в Лигу чемпионов, нам противостоят лучшие клубы мира. Ну давайте попробуем с этими лучшими клубами мира поиграть в футбол, посопротивляться. Не просто встать у своих ворот и вдесятером обороняться, причем непонятно, чем это закончится».

Конечно, для Игоря это была не лучшая тактика, когда мы пытались играть достаточно ярко, открыто и нас за это соперник где-то наказывал. Потому что мы играли против лучших команд мира и лучших футболистов мира», – сказал Слуцкий.