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    • Слуцкий объяснил, почему Акинфеев пропустил в 43 матчах ЛЧ подряд

    Слуцкий объяснил, почему Акинфеев пропустил в 43 матчах ЛЧ подряд

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил отрицательную серию Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

    • По ходу карьеры вратарь пропустил в 43 встречах ЛЧ подряд.

    «Мы всегда пытались играть в Лиге чемпионов с такой философией: «Ребят, мы попали в Лигу чемпионов, нам противостоят лучшие клубы мира. Ну давайте попробуем с этими лучшими клубами мира поиграть в футбол, посопротивляться. Не просто встать у своих ворот и вдесятером обороняться, причем непонятно, чем это закончится».

    Конечно, для Игоря это была не лучшая тактика, когда мы пытались играть достаточно ярко, открыто и нас за это соперник где-то наказывал. Потому что мы играли против лучших команд мира и лучших футболистов мира», – сказал Слуцкий.

    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • Слуцкий без работы год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2561

      Fialet 2 часа назад

      За лупский не тренер.

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      Рейтинг: +2164

      Таврида 2 часа назад

      Лукавит Слуцкий, например, МЮ отскочил с 1-3 на 3-3 именно из-за трусливой оборонительной тактики Леонида Викторовича, второй тайм после гола Васи Березуцкого было просто больно смотреть.

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