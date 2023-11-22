Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • «Интер Майами» не будет участвовать в турнире с «Аль-Насром»

    «Интер Майами» не будет участвовать в турнире с «Аль-Насром»

    «Интер Майами» опроверг информацию об участии команды в турнире Riyadh Season Cup. Сообщалось, что там должен был выступить саудовский «Аль-Наср», в котором играет Криштиану Роналду.

    «Сегодня было опубликовано сообщение о том, что «Интер» Майами примет участие в Riyadh Season Cup. Эта информация не соответствует действительности. В сообщении содержались заявления, приписываемые владельцу команды Хорхе Масу. Мас не давал никаких комментариев – ни публичных, ни частных – по поводу предсезонного тура.

    С первого дня своего существования «Интер Майами» поставил перед собой цель стать глобальным брендом. С этой целью мы ведем переговоры по определению расписания предсезонных туров на 2024 год. Мы с нетерпением ждем возможности показать наших игроков в первом международном турне «Интер Майами», о котором будет объявлено в ближайшие недели», – говорится в заявлении.

    • В 2023 году состав «Интер Майами» пополнился аргентинским нападающим Лионелем Месси.
    • После его прихода клуб из Флориды выиграл Кубок лиг МЛС + MX, добрался до финала Открытого кубка США, но не смог выйти в плей-офф МЛС.

    Новости по теме
    «Последний танец»: Месси и Роналду сыграют друг против друга в 2024 году 1
    Названы номинанты на звание лучшего игрока 2023 года по версии Globe Soccer Awards
    Хвича раскрыл подробности встречи с Месси на церемонии вручения «Золотого мяча» 4
    Источник: USA Today

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+