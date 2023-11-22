«Интер Майами» не будет участвовать в турнире с «Аль-Насром»

«Интер Майами» опроверг информацию об участии команды в турнире Riyadh Season Cup. Сообщалось, что там должен был выступить саудовский «Аль-Наср», в котором играет Криштиану Роналду.

«Сегодня было опубликовано сообщение о том, что «Интер» Майами примет участие в Riyadh Season Cup. Эта информация не соответствует действительности. В сообщении содержались заявления, приписываемые владельцу команды Хорхе Масу. Мас не давал никаких комментариев – ни публичных, ни частных – по поводу предсезонного тура.

С первого дня своего существования «Интер Майами» поставил перед собой цель стать глобальным брендом. С этой целью мы ведем переговоры по определению расписания предсезонных туров на 2024 год. Мы с нетерпением ждем возможности показать наших игроков в первом международном турне «Интер Майами», о котором будет объявлено в ближайшие недели», – говорится в заявлении.