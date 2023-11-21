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    • Косово – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023

    Косово – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Косово против Беларуси, 10-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    Косово: Бекай, Деллова, Алити, Кашики, Бериша, Зиба, Войвода, Хадергьонай, Бютюк, Муслия, Хисени.

    Главный тренер: Ален Жиресс

    Беларусь: Игнатович, Пархоменко, Волков, Павловец, Павлович, Печенин, Капленко, Эбонг, Концевой, Антилевский, Лаптев.

    Главный тренер: Карлос Алос Феррер

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Косово – Беларусь

    Косово-Белоруссия смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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