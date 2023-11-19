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    • Украина – Италия: прогноз на матч 10 тура отбора ЧЕ-2024, 20 ноября

    Украина – Италия: прогноз на матч 10 тура отбора ЧЕ-2024, 20 ноября

    В понедельник, 20 ноября, Украина сыграет с Италией. Игру проведут в рамках 10 тура отборочного турнира Евро-2024. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

    Украина

    Сборная Украины идет на третьем месте с 13 очками. Команда в семи матчах выиграла четыре встречи, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Подопечные Реброва забили 11 голов и пропустили 8 мячей.

    Италия

    Команда идет на втором месте с 13 очками. Италия выиграла четыре матча, в одной игре сыграла вничью и потерпела два поражения. Команда забила 16 голов и пропустила 9 мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает девять матчей, в семи из которых выиграла Италия. Украина забила четыре гола, а итальянцы отправили в ворота восточноевропейской сборной 17 голов.

    Прогноз на матч Украина – Италия

    Италия, на наш взгляд, фаворит этого матча. Наверняка подопечные Спаллетти выиграют встречу. Наш прогноз – победа сборной Италии (1.94). Также можно предположить, что в этой встрече будет забито немного голов. Наша ставка – ТМ 2.5 (1.87).

    Источник: Бомбардир

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