В понедельник, 20 ноября, Украина сыграет с Италией. Игру проведут в рамках 10 тура отборочного турнира Евро-2024. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Украина

Сборная Украины идет на третьем месте с 13 очками. Команда в семи матчах выиграла четыре встречи, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Подопечные Реброва забили 11 голов и пропустили 8 мячей.

Италия

Команда идет на втором месте с 13 очками. Италия выиграла четыре матча, в одной игре сыграла вничью и потерпела два поражения. Команда забила 16 голов и пропустила 9 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает девять матчей, в семи из которых выиграла Италия. Украина забила четыре гола, а итальянцы отправили в ворота восточноевропейской сборной 17 голов.

Прогноз на матч Украина – Италия

Италия, на наш взгляд, фаворит этого матча. Наверняка подопечные Спаллетти выиграют встречу. Наш прогноз – победа сборной Италии (1.94). Также можно предположить, что в этой встрече будет забито немного голов. Наша ставка – ТМ 2.5 (1.87).