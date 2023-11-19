Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Бразилия – Аргентина: прогноз на матч 6 тура отбора к ЧМ-2026, КОНМЕБОЛ, 22 ноября

    Бразилия – Аргентина: прогноз на матч 6 тура отбора к ЧМ-2026, КОНМЕБОЛ, 22 ноября

    В среду, 22 ноября, Бразилия на своем поле сыграет с Аргентиной. Игру проведут в рамках 6 тура отборочного цикла ЧМ-2026, КОНМЕБОЛ. Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.

    Бразилия

    Команда идет на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков. Сборная Бразилии отстает от лидирующей Аргентины на пять баллов. Команда выиграла два матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела два поражения. Отметим, в активе бразильцев восемь забитых голов и шесть пропущенных мячей.

    Аргентина

    Команда лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Сборная Аргентины выиграла четыре матча, а также потерпела одно поражение. Команда забила семь голов и пропустила два мяча. Отметим, сборная Аргентины обгоняет идущий на втором месте Уругвай на два балла.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 110 матчей, в которых Бразилия выиграла 43 матча и забила 167 голов. Аргентина выиграла 41 матч и забила 164 гола.

    Прогноз на матч Бразилия – Аргентина

    На наш взгляд, обе команды имеют равные шансы на победу в этой встрече. Но мы предположим, что Бразилия выиграет этот матч. Наша ставка: победа Бразилии (2.63). Впрочем, ставить на исход в этой встрече – рискованная затея. Однако можно предположить, что команды забьют меньше двух голов. Наша ставка – ТМ 2.5 (1.51).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+