В среду, 22 ноября, Бразилия на своем поле сыграет с Аргентиной. Игру проведут в рамках 6 тура отборочного цикла ЧМ-2026, КОНМЕБОЛ. Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.

Бразилия

Команда идет на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков. Сборная Бразилии отстает от лидирующей Аргентины на пять баллов. Команда выиграла два матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела два поражения. Отметим, в активе бразильцев восемь забитых голов и шесть пропущенных мячей.

Аргентина

Команда лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Сборная Аргентины выиграла четыре матча, а также потерпела одно поражение. Команда забила семь голов и пропустила два мяча. Отметим, сборная Аргентины обгоняет идущий на втором месте Уругвай на два балла.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 110 матчей, в которых Бразилия выиграла 43 матча и забила 167 голов. Аргентина выиграла 41 матч и забила 164 гола.

Прогноз на матч Бразилия – Аргентина

На наш взгляд, обе команды имеют равные шансы на победу в этой встрече. Но мы предположим, что Бразилия выиграет этот матч. Наша ставка: победа Бразилии (2.63). Впрочем, ставить на исход в этой встрече – рискованная затея. Однако можно предположить, что команды забьют меньше двух голов. Наша ставка – ТМ 2.5 (1.51).