Смотреть прямую трансляцию матча Германия и Турция, товарищеская встреча на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
Германия: Лено, Шульц, Рюдигер, Кох, Хенрихс, Джан, Нойхаус, Хаверц, Дракслер, Брандт, Вальдшмидт.
Главный тренер: Юлиан Нагельсман
Турция: Гюнок, Сангаре, Айхан, Демирал, Калдырым, Туфан, Йокушлу, Кылынч, Язиджи, Караджа, Унал.
Главный тренер: Винченцо Монтелла
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Германия – Турция
- Игру покажет телеканал «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс