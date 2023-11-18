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    • Германия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2023

    Германия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Германия и Турция, товарищеская встреча на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    Германия: Лено, Шульц, Рюдигер, Кох, Хенрихс, Джан, Нойхаус, Хаверц, Дракслер, Брандт, Вальдшмидт.

    Главный тренер: Юлиан Нагельсман

    Турция: Гюнок, Сангаре, Айхан, Демирал, Калдырым, Туфан, Йокушлу, Кылынч, Язиджи, Караджа, Унал.

    Главный тренер: Винченцо Монтелла

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Германия – Турция

    Источник: Спортбокс

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    18.11.2023 21:00
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