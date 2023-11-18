Смотреть прямую трансляцию матча Германия и Турция, товарищеская встреча на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

Германия: Лено, Шульц, Рюдигер, Кох, Хенрихс, Джан, Нойхаус, Хаверц, Дракслер, Брандт, Вальдшмидт.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман

Турция: Гюнок, Сангаре, Айхан, Демирал, Калдырым, Туфан, Йокушлу, Кылынч, Язиджи, Караджа, Унал.

Главный тренер: Винченцо Монтелла

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Германия – Турция