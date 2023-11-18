10 претендентов на звание лучшего игрока Африки в 2023 году

Определен финальный список номинантов на приз лучшему африканскому футболисту по итогам 2023 года.
- Рияд Марез («Манчестер Сити» / «Аль-Ахли», Алжир)
- Франк Ангисса («Наполи», Камерун)
- Венсан Абубакар («Бешикташ», Камерун)
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
- Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко)
- Софиан Амрабат («Фиорентина» / «Манчестер Юнайтед», Марокко)
- Яссин Буну («Севилья» / «Аль-Хиляль», Марокко)
- Юссеф Эн-Несири («Севилья», Марокко)
- Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия)
- Садио Мане («Бавария» / «Аль-Наср», Сенегал)
Источник: твиттер Африканской конфедерации футбола