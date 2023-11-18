Гюндоган назвал фаворитов Евро-2024

Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган порассуждал о фаворитах предстоящего чемпионата Европы.
- Турнир летом 2024 года примут немцы.
- Сроки его проведения – с 14 июня по 14 июля.
- Действующий победитель Евро – Италия.
«Мой фаворит – Франция. Это очень хорошая команда с двумя-тремя футболистами мирового класса на каждой позиции.
Затем идут Англия, Португалия, Испания и Германия.
Я также надеюсь на успех Турции. Очевидно, что, помимо Германии, я болею за Турцию», – сказал Гюндоган.
Источник: Sporx