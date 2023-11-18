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    Гюндоган назвал фаворитов Евро-2024

    Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган порассуждал о фаворитах предстоящего чемпионата Европы.

    • Турнир летом 2024 года примут немцы.
    • Сроки его проведения – с 14 июня по 14 июля.
    • Действующий победитель Евро – Италия.

    «Мой фаворит – Франция. Это очень хорошая команда с двумя-тремя футболистами мирового класса на каждой позиции.

    Затем идут Англия, Португалия, Испания и Германия.

    Я также надеюсь на успех Турции. Очевидно, что, помимо Германии, я болею за Турцию», – сказал Гюндоган.

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    Источник: Sporx

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