Гюндоган назвал фаворитов Евро-2024

Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган порассуждал о фаворитах предстоящего чемпионата Европы.

Турнир летом 2024 года примут немцы.

Сроки его проведения – с 14 июня по 14 июля.

Действующий победитель Евро – Италия.

«Мой фаворит – Франция. Это очень хорошая команда с двумя-тремя футболистами мирового класса на каждой позиции.

Затем идут Англия, Португалия, Испания и Германия.

Я также надеюсь на успех Турции. Очевидно, что, помимо Германии, я болею за Турцию», – сказал Гюндоган.