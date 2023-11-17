Символическая сборная 1-го круга РПЛ от Бубнова

Да уж с этим не поспоришь, что верно, то верно, хотя у каждого свой состав
Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов составил символическую сборную первого круга РПЛ.
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Мойзес, Виллиан Роша (оба – ЦСКА), Родригао, Дуглас Сантос (оба – «Зенит»).
Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел (оба – «Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит»).
Главный тренер: Владимир Ивич («Краснодар»).