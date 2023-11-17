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    Символическая сборная 1-го круга РПЛ от Бубнова

    Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов составил символическую сборную первого круга РПЛ.

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Мойзес, Виллиан Роша (оба – ЦСКА), Родригао, Дуглас Сантос (оба – «Зенит»).

    Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел (оба – «Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

    Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит»).

    Главный тренер: Владимир Ивич («Краснодар»).

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    Источник: Sportbox

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    17.11.2023 21:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 12 часов назад

      Да уж с этим не поспоришь, что верно, то верно, хотя у каждого свой состав

      0
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      Рейтинг: +17524

      Алексей З 21 час назад

      Заменил бы Родригао на Алонсо из Краснодара, а с остальным можно согласиться.

      0
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      Рейтинг: +902

      прабабушка краба 21 час назад

      хвала лимиту. если не он, где бы сейчас были Сафонов и Сперцян

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