Холанд назвал действующего форварда, чья игра его вдохновляет

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высоко отозвался о Криштиану Роналду.

«Смотрел ли я видео с Роналду на ютубе? Конечно, он для меня самый главный источник вдохновения, особенно в том, как он действует в штрафной площади.

То, как он развил свою игру, сначала выступая в качестве вингера в «Манчестер Юнайтед» и в первые годы в мадридском «Реале», а затем став центральным форвардом, это невероятно», – сказал Холанд.

38-летний Роналду почти год играет в саудовском «Аль-Насре».

Он 5 раз выигрывал «Золотой мяч».

Португалец – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов и на уровне сборных.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?