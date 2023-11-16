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    • Холанд назвал действующего форварда, чья игра его вдохновляет

    Холанд назвал действующего форварда, чья игра его вдохновляет

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высоко отозвался о Криштиану Роналду.

    «Смотрел ли я видео с Роналду на ютубе? Конечно, он для меня самый главный источник вдохновения, особенно в том, как он действует в штрафной площади.

    То, как он развил свою игру, сначала выступая в качестве вингера в «Манчестер Юнайтед» и в первые годы в мадридском «Реале», а затем став центральным форвардом, это невероятно», – сказал Холанд.

    • 38-летний Роналду почти год играет в саудовском «Аль-Насре».
    • Он 5 раз выигрывал «Золотой мяч».
    • Португалец – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов и на уровне сборных.

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    Источник: TC

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    16.11.2023 22:59
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