Холанд назвал действующего форварда, чья игра его вдохновляет

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высоко отозвался о Криштиану Роналду.
«Смотрел ли я видео с Роналду на ютубе? Конечно, он для меня самый главный источник вдохновения, особенно в том, как он действует в штрафной площади.
То, как он развил свою игру, сначала выступая в качестве вингера в «Манчестер Юнайтед» и в первые годы в мадридском «Реале», а затем став центральным форвардом, это невероятно», – сказал Холанд.
- 38-летний Роналду почти год играет в саудовском «Аль-Насре».
- Он 5 раз выигрывал «Золотой мяч».
- Португалец – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов и на уровне сборных.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: TC