В пятницу, 17 ноября, Англия на своем поле сыграет с Мальтой. Игру проведут в рамках 9 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Англия

Подопечные Гарета Саутгейта лидируют в группе С отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Сборная Англии имеет в своем активе 16 очков и обгоняет идущую на втором месте Украину на три балла. Отметим, Англия забила 19 голов и пропустила 3 мяча. Команда выиграла пять матчей и в одной встрече сыграла вничью.

Мальта

Мальта ожидаемо занимает последнее место. Островитяне не набрали ни одного очка, команда проиграла все 7 матчей отборочного турнира, пропустила 18 голов и забила только два гола.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает шесть матчей, в которых все шесть раз побеждала Англия. Команда забила Мальте 18 голов, а островитяне ответили только одним мячом.

Прогноз на матч Англия – Мальта

В предстоящей встрече все очевидно еще до ее начала – Англия, безусловно, фаворит этой встречи. Мы сделаем ставку на тотал больше 3.5. Вероятно игра закончится разгромом сборной Мальты. Наша ставка – тотал больше 3.5 (1.44)