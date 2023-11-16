Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Англия – Мальта: прогноз на матч 9 тура отбора ЧЕ-2024, 17 ноября

    Англия – Мальта: прогноз на матч 9 тура отбора ЧЕ-2024, 17 ноября

    В пятницу, 17 ноября, Англия на своем поле сыграет с Мальтой. Игру проведут в рамках 9 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

    Англия

    Подопечные Гарета Саутгейта лидируют в группе С отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Сборная Англии имеет в своем активе 16 очков и обгоняет идущую на втором месте Украину на три балла. Отметим, Англия забила 19 голов и пропустила 3 мяча. Команда выиграла пять матчей и в одной встрече сыграла вничью.

    Мальта

    Мальта ожидаемо занимает последнее место. Островитяне не набрали ни одного очка, команда проиграла все 7 матчей отборочного турнира, пропустила 18 голов и забила только два гола.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает шесть матчей, в которых все шесть раз побеждала Англия. Команда забила Мальте 18 голов, а островитяне ответили только одним мячом.

    Прогноз на матч Англия – Мальта

    В предстоящей встрече все очевидно еще до ее начала – Англия, безусловно, фаворит этой встречи. Мы сделаем ставку на тотал больше 3.5. Вероятно игра закончится разгромом сборной Мальты. Наша ставка – тотал больше 3.5 (1.44)

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2023 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+