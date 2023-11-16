Акинфеев назвал условие для расторжения контракта с ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев допускал, что не отработает до конца соглашение с клубом, рассчитанное до лета 2024 года.

«Сейчас есть двухлетний контракт, и мне надо его отработать, и отработать профессионально и хорошо. Потому что подписывать контракт, понимая, что ты будешь просто получать деньги, – это не моя история.

Могу такую маленькую тайну открыть: мы, когда подписывали контракт, предыдущий и этот, когда общались с Романом Юрьевичем [Бабаевым], я говорил: «Роман Юрьевич, год-два я могу сыграть достаточно хорошо, но если буду понимать, что год отыграл, а второй у меня что-то будет не получатся, – пожалуйста, я откажусь от денег, от контракта».

Не то что я такой хороший, но совесть у меня светлая. Я адекватный человек, понимаю, когда надо сделать стоп», – рассказал 37-летний вратарь.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.

Его статистика за московскую команду: 754 матча, 678 пропущенных голов.

Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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