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    Акинфеев назвал условие для расторжения контракта с ЦСКА

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев допускал, что не отработает до конца соглашение с клубом, рассчитанное до лета 2024 года.

    «Сейчас есть двухлетний контракт, и мне надо его отработать, и отработать профессионально и хорошо. Потому что подписывать контракт, понимая, что ты будешь просто получать деньги, – это не моя история.

    Могу такую маленькую тайну открыть: мы, когда подписывали контракт, предыдущий и этот, когда общались с Романом Юрьевичем [Бабаевым], я говорил: «Роман Юрьевич, год-два я могу сыграть достаточно хорошо, но если буду понимать, что год отыграл, а второй у меня что-то будет не получатся, – пожалуйста, я откажусь от денег, от контракта».

    Не то что я такой хороший, но совесть у меня светлая. Я адекватный человек, понимаю, когда надо сделать стоп», – рассказал 37-летний вратарь.

    • Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 754 матча, 678 пропущенных голов.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2023 11:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9062

      Беспонтий 17 часов назад

      да все мы здесь
      со светлой совестью
      но не изменится вовек

      наш человек

      пора подумать и о старости
      и о золотой ноге
      которая наверняка болит (

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