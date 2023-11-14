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  • Экс-вратарь «Ливерпуля» признался в зависимости от трамадола: «Он чуть не убил меня»

Экс-вратарь «Ливерпуля» признался в зависимости от трамадола: «Он чуть не убил меня»

14 ноября 2023, 17:29

Бывший голкипер «Ливерпуля» и сборной Англии Крис Киркленд рассказал, что употреблял трамадол.

«Я рад, что будет введен запрет на употребление трамадола, потому что это опасный наркотик.

Во время реабилитации я узнал, что принимаю эквивалент шести доз героина в день. Это коварный наркотик. Он чуть не убил меня и должен был убить.

Сначала появляются приятные ощущения. Они заставляет вас почувствовать себя счастливым, если вас что-то тревожит. Да, я использовал [этот препарат] в качестве обезболивающего, но в большей степени я потреблял его для борьбы с тревогой.

В итоге это портит вашу психику. Через три месяца я понял, что у меня неприятности и что я стал зависеть от него. Это серьезная проблема. От нее страдают многие в футболе.

17 апреля 2022 года я в последний раз принимал трамадол. Следующие десять дней были ужасными. Мне было тесно в комнате, я плохо себя чувствовал, совсем не мог есть, меня рвало, были галлюцинации.

Я пришел к тому, что мне больше не хотелось принимать таблетки. Я прошел через это, но это было очень неприятно, и я бы никому такого не пожелал.

В течение восьми с половиной лет я принимал трамадол. Следующие полтора года я пытался от него отказаться и прошел курс реабилитации. И даже тогда я срывался три раза.

Я пытался отказаться много раз. Это почти невозможно сделать самостоятельно», – заявил Киркленд.

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Киркленд Крис
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