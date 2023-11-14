Загитова шокировала сексуальным нарядом на красной дорожке

Российская фигуристка Алина Загитова накануне поучаствовала в премии журнала VOICE в Пушкинском театре.

21-летняя девушка восхитила окружающих сексуальным нарядом. На спортсменке было темное короткое платье с оголенным верхом.

Загитова сейчас на соревнованиях не катается.

Она пробует себя в медийной активности.

Спортсменка – победительница Олимпиады 2018 года.

Загитова похвасталась сексуальной фигурой, выложив фото с яхты в Дубае

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