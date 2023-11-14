Загитова шокировала сексуальным нарядом на красной дорожке

Российская фигуристка Алина Загитова накануне поучаствовала в премии журнала VOICE в Пушкинском театре.
21-летняя девушка восхитила окружающих сексуальным нарядом. На спортсменке было темное короткое платье с оголенным верхом.
- Загитова сейчас на соревнованиях не катается.
- Она пробует себя в медийной активности.
- Спортсменка – победительница Олимпиады 2018 года.
Загитова похвасталась сексуальной фигурой, выложив фото с яхты в Дубае
Алина Загитова снялась в эротической фотосессии
Загитова выложила соблазнительные фото в лифчике и колготках
Источник: «Бомбардир»