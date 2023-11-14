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    • Загитова шокировала сексуальным нарядом на красной дорожке

    Загитова шокировала сексуальным нарядом на красной дорожке

    Российская фигуристка Алина Загитова накануне поучаствовала в премии журнала VOICE в Пушкинском театре.

    21-летняя девушка восхитила окружающих сексуальным нарядом. На спортсменке было темное короткое платье с оголенным верхом.

    • Загитова сейчас на соревнованиях не катается.
    • Она пробует себя в медийной активности.
    • Спортсменка – победительница Олимпиады 2018 года.

    Загитова похвасталась сексуальной фигурой, выложив фото с яхты в Дубае

    Алина Загитова снялась в эротической фотосессии

    Загитова выложила соблазнительные фото в лифчике и колготках

    Источник: «Бомбардир»

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    14.11.2023 12:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +467

      Александр.Т. 14 ноября, 16:40

      Внимания девчонки не хватает

      0
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      Рейтинг: +1415

      Krics 14 ноября, 16:21

      Размер ноги 45?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      biber ru 14 ноября, 14:50

      Где там платье , в Чебоксарах купальник рюшками отделали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1310

      SuperNils 14 ноября, 13:30

      Ничего особенного.

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