Лунев – о травме: «В голове я уже закончил с футболом»

Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунев рассказал о первых мыслях после получения травмы колена.
– Сильно испугались в момент получения травмы?
– Честно говоря, в голове я уже закончил с футболом. Понимал, что будет сложно, если получаешь каждые полгода или год серьезную травму. А тут колено…
Считаю, что в этой ситуации это лучшее, что могло произойти.
– Сильно расстроились, что не получится поехать в сборную?
– В этой ситуации я рад тому, что мне сказали врачи. Понятно, что всегда хочется играть за сборную, но если на чаше весов стоит полгода без футбола, непонятные перспективы в плане возвращения в футбол и поездка в сборную – всe понятно.
Лучше быть здоровым. Надо доказывать и попадать в национальную команду в будущем.
- В этом сезоне Лунев пропустил 9 голов в 9 матчах за «Карабах».
- Он травмировался в прошлый четверг в игре Лиги Европы против «Байера» (0:1).
- Лунев – один из пяти футболистов, исключенных из заявки сборной России в связи с проблемами со здоровьем.
Источник: «Матч ТВ»