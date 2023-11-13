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    Лунев – о травме: «В голове я уже закончил с футболом»

    Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунев рассказал о первых мыслях после получения травмы колена.

    – Сильно испугались в момент получения травмы?

    Честно говоря, в голове я уже закончил с футболом. Понимал, что будет сложно, если получаешь каждые полгода или год серьезную травму. А тут колено

    Считаю, что в этой ситуации это лучшее, что могло произойти.

    – Сильно расстроились, что не получится поехать в сборную?

    – В этой ситуации я рад тому, что мне сказали врачи. Понятно, что всегда хочется играть за сборную, но если на чаше весов стоит полгода без футбола, непонятные перспективы в плане возвращения в футбол и поездка в сборную – всe понятно.

    Лучше быть здоровым. Надо доказывать и попадать в национальную команду в будущем.

    • В этом сезоне Лунев пропустил 9 голов в 9 матчах за «Карабах».
    • Он травмировался в прошлый четверг в игре Лиги Европы против «Байера» (0:1).
    • Лунев – один из пяти футболистов, исключенных из заявки сборной России в связи с проблемами со здоровьем.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.11.2023 22:13
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