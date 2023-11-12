Экс-игрок Ганы умер в 28 лет во время матча – ранее он под свою ответственность удалил дефибриллятор

Футболист албанской «Эгнатии» Рафаэль Двамена потерял сознание во время матча и умер. Ему было 28 лет.

Игрока с сердечным приступом увезли в больницу во время игры с «Партизани», но спасти ганца не удалось.

Как сообщают немецкие СМИ, у Двамены и ранее возникали проблемы с сердцем. В 2020 году Рафаэлю имплантировали дефибриллятор, но это не спасло его от потери сознания в 2021 году в матче Кубка Австрии.

В том же 2020 году Двамене врачи рекомендовали завершить карьеру, но он не стал этого делать, а в 2022 году удалил дефибриллятор.

«Не доверяю этой технологии. Весь риск беру на себя. Если что-то произойдет, это будет моя вина», – говорил ганец в интервью 20 Minuten.

В Албании на выходных отменили все матчи из-за смерти Двамены.

У Рафаэля 9 матчей за сборную Ганы и 2 гола.

Больше всего матчей в карьере Двамена провел за «Цюрих» (2017-2018 годы).

Игрок брал Кубок Швейцарии и Албании.

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