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    • Экс-игрок Ганы умер в 28 лет во время матча – ранее он под свою ответственность удалил дефибриллятор

    Экс-игрок Ганы умер в 28 лет во время матча – ранее он под свою ответственность удалил дефибриллятор

    Футболист албанской «Эгнатии» Рафаэль Двамена потерял сознание во время матча и умер. Ему было 28 лет.

    Игрока с сердечным приступом увезли в больницу во время игры с «Партизани», но спасти ганца не удалось.

    Как сообщают немецкие СМИ, у Двамены и ранее возникали проблемы с сердцем. В 2020 году Рафаэлю имплантировали дефибриллятор, но это не спасло его от потери сознания в 2021 году в матче Кубка Австрии.

    В том же 2020 году Двамене врачи рекомендовали завершить карьеру, но он не стал этого делать, а в 2022 году удалил дефибриллятор.

    «Не доверяю этой технологии. Весь риск беру на себя. Если что-то произойдет, это будет моя вина», – говорил ганец в интервью 20 Minuten.

    В Албании на выходных отменили все матчи из-за смерти Двамены.

    • У Рафаэля 9 матчей за сборную Ганы и 2 гола.
    • Больше всего матчей в карьере Двамена провел за «Цюрих» (2017-2018 годы).
    • Игрок брал Кубок Швейцарии и Албании.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Источник: официальный сайт Ганской федерации футбола

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    12.11.2023 09:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1664

      k611 12 ноября, 11:37

      Жаль игрока. Совсем молодой ещё. Надо было послушать врачей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +472

      лошадка35 12 ноября, 11:05

      Заслуживает номинации на премию Дарвина

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6607

      Enter2006 > лошадка35 12 ноября, 11:15

      С языка сняла...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      МасСуд 12 ноября, 10:27

      Куда удалил? Как удалил? Автор хоть понятие имеет что он пишет????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9487

      vladik12 > МасСуд 12 ноября, 10:30

      Что не так у них написано? В 2021 году поставили стимулятор, в 2022 по инициативе игрочка его удалили. Стал выступать без него.

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