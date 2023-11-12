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  • Экс-игрок Ганы умер в 28 лет во время матча – ранее он под свою ответственность удалил дефибриллятор

Экс-игрок Ганы умер в 28 лет во время матча – ранее он под свою ответственность удалил дефибриллятор

12 ноября 2023, 09:41
5

Футболист албанской «Эгнатии» Рафаэль Двамена потерял сознание во время матча и умер. Ему было 28 лет.

Игрока с сердечным приступом увезли в больницу во время игры с «Партизани», но спасти ганца не удалось.

Как сообщают немецкие СМИ, у Двамены и ранее возникали проблемы с сердцем. В 2020 году Рафаэлю имплантировали дефибриллятор, но это не спасло его от потери сознания в 2021 году в матче Кубка Австрии.

В том же 2020 году Двамене врачи рекомендовали завершить карьеру, но он не стал этого делать, а в 2022 году удалил дефибриллятор.

«Не доверяю этой технологии. Весь риск беру на себя. Если что-то произойдет, это будет моя вина», – говорил ганец в интервью 20 Minuten.

В Албании на выходных отменили все матчи из-за смерти Двамены.

  • У Рафаэля 9 матчей за сборную Ганы и 2 гола.
  • Больше всего матчей в карьере Двамена провел за «Цюрих» (2017-2018 годы).
  • Игрок брал Кубок Швейцарии и Албании.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

Источник: официальный сайт Ганской федерации футбола
Африка Двамена Рафаэль
Комментарии (5)
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МасСуд
1699774044
Куда удалил? Как удалил? Автор хоть понятие имеет что он пишет????
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лошадка35
1699776347
Заслуживает номинации на премию Дарвина
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k611
1699778231
Жаль игрока. Совсем молодой ещё. Надо было послушать врачей.
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