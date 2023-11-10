В «Зените» назвали позиции, которые клуб хочет усилить в трансферное окно

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал о работе клуба на трансферном рынке летом и в ближайшее трансферное окно.

«У нас команду покинули Кузяев, Малком, был травмирован Родригао. Вот и можно сопоставить приоритетные позиции. Центральный нападающий? Мы же играем 4-3-3. Для этого два центрфорварда достаточно.

С другой стороны – клуб всегда будет рассматривать на усиление центральных защитников и центрфорвардов. Матчи выигрывают в штрафных, как бы это странно ни звучало. Очень важно иметь качественных футболистов на этой позиции.

Возвращаясь к вашему вопросу, центральный защитник – это было бы неплохо. Футболист в атаку – обязательно. Изидором мы ее частично закрыли. Да, нам не удалось подписать футболиста, по типажу схожего с Малкомом. Хотели, но не получилось. Как говорил Владимир Боровичка: «Лучше не взять хорошего, чем взять плохого», – сказал Шипулин.