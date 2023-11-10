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    • В «Зените» назвали позиции, которые клуб хочет усилить в трансферное окно

    В «Зените» назвали позиции, которые клуб хочет усилить в трансферное окно

    Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал о работе клуба на трансферном рынке летом и в ближайшее трансферное окно.

    «У нас команду покинули Кузяев, Малком, был травмирован Родригао. Вот и можно сопоставить приоритетные позиции. Центральный нападающий? Мы же играем 4-3-3. Для этого два центрфорварда достаточно.

    С другой стороны – клуб всегда будет рассматривать на усиление центральных защитников и центрфорвардов. Матчи выигрывают в штрафных, как бы это странно ни звучало. Очень важно иметь качественных футболистов на этой позиции.

    Возвращаясь к вашему вопросу, центральный защитник – это было бы неплохо. Футболист в атаку – обязательно. Изидором мы ее частично закрыли. Да, нам не удалось подписать футболиста, по типажу схожего с Малкомом. Хотели, но не получилось. Как говорил Владимир Боровичка: «Лучше не взять хорошего, чем взять плохого», – сказал Шипулин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.11.2023 09:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18150

      Garrincha58 10 ноября, 12:21

      «Лучше не взять хорошего, чем взять плохого», а сами взяли ИзЮдора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 10 ноября, 10:53

      Правильно,финишировать с большим отрывом нужно!

      0
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      Рейтинг: +7168

      Давид59 10 ноября, 10:46

      «Лучше не взять хорошего, чем взять плохого»? В случае с Изидором как раз этот пункт нарушили.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 09:30

      Пустословие.
      Трансферы нужны чтобы иметь возможность "наварить" с госкорпорации.
      Чистяков на лавке, Ренан в запасе , но защитник нужен
      Такая же х.ня по всем линиям. Как ещё Дюков лимит не отменил , вот бы развернулись с утроенной силой.

      4
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      Рейтинг: +7168

      Давид59 > Алексей З 10 ноября, 10:48

      Я тоже не понял, нахрена опять ищут центрального защитника. Алип, Эракович, Ренан, Чистяков, Родригао. Мало что-ли?

      0
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Давид59 10 ноября, 11:02

      Как -то людям надо обозначить свою необходимость.

      2
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      Рейтинг: +4757

      шахта Заполярная > Давид59 10 ноября, 11:43

      Деньги просто надо осваивать, нужен , не нужен, деньги поступили, надо тратить.

      1
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